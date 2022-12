Un jour férié en Argentine pour célébrer la Coupe du monde

Ils remportent leur 3e étoile

Messi et l’équipe d’Argentine sont de retour à Buenos Aires, avec le trophée de la Coupe du monde. Après leur victoire aux tirs au but contre la France, l'Albiceleste est rentré victorieux dans le pays d’Amérique du Sud. Un jour férié a été décrété dans le pays ce 20 décembre pour célébrer la victoire de la Coupe du monde de football. L’équipe nationale n’avait pas gagné depuis 1986, remportant alors leur 3e étoile. Plus d’un million de personnes sont attendues dans les rues de la capitale argentine. La joie des supporters argentins à Paris