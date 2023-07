Une journée en vélo gravel

Camille et Clément sont passionnés de vélo, mais pas n'importe lequel, le vélo gravel. Direction le festival Nature is Bike à Angers et sa course de 100 kilomètres. Un tel événement, c'est du plaisir mais aussi de l'organisation, surtout quand on habite en ville. Brut les a suivis dans leur week-end, sur 2 et 4 roues.