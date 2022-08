Une vie : Ayrton Senna, le pilote au destin tragique

“Je ne la sens pas du tout cette course”

Légende de la Formule 1, Ayrton Senna naît en 1960 à São Paulo. Issu d'une famille aisée, le Brésilien découvre très jeune la course automobile. À 13 ans, il participe à sa première course officielle de karting et la remporte. Il est très croyant. En 1984, il est repéré pour son talent exceptionnel et accède à la Formule 1. Très vite, il impressionne, notamment sous la pluie. Il obtient son premier podium sous des trombes d'eau au Grand Prix de Monaco, derrière Alain Prost. En 1988, il rejoint le Français chez McLaren. Entre les deux champions, la guerre est déclarée. Il est sacré champion du monde à trois reprises : en 1988, 1990 et 1991. Très fier de son pays, il donne sans cesse aux enfants les plus pauvres.

En 1992, il sauve la vie du pilote français Erik Comas. Le 30 avril 1994, le pilote autrichien Roland Ratzenberger se tue pendant les qualifications du Grand Prix de Saint-Marin. Profondément touché, il réunit des pilotes avant la course. Il veut relancer leur syndicat afin d'améliorer la sécurité en F1. Mais le 1er mai 1994, Ayrton Senna meurt en direct sous les yeux de millions de téléspectateurs. Trois jours de deuil national sont décrétés au Brésil. Après sa mort, la sécurité sur les circuits est nettement améliorée. Aucun accident mortel n'aura lieu en Formule 1 pendant 20 ans. 25 ans après sa mort, sa tombe attire toujours plus de visiteurs que celles de John Fitzgerald Kennedy, Marilyn Monroe et Elvis Presley réunies.