Une vie : Karim Benzema

Après 5 ans d'absence, il est de retour en équipe de France. Voici l'histoire de Karim Benzema.

Un attaquant hors pair dès le plus jeune âge

Karim Benzema naît en 1987 à Lyon, dans une famille d’origine algérienne. C’est au club de Bron, dans la banlieue lyonnaise, qu’il touche ses premiers ballons. À 9 ans, il est repéré par l’Olympique lyonnais. Avec Hatem Ben Arfa ou encore Samir Nasri, Karim Benzema fait partie de la fameuse génération 87. À 20 ans, alors qu’il est déjà leader de l’attaque lyonnaise et meilleur buteur du championnat, il habite toujours chez ses parents : “La famille, c’est ma force”, confie-t-il en 2008.

Une ascension fulgurante

En 2005 et à seulement 17 ans, Karim Benzema intègre l’équipe A de l’OL. Un mois plus tard, quelques mois après le mondial 2006, il intègre l’équipe de France, après avoir refusé d’intégrer l’équipe nationale algérienne. En 2008, il est élu meilleur joueur de Ligue 1 après avoir remporté le championnat et la Coupe de France. L’année suivante, après 4 saisons à l’OL, il est transféré au Real de Madrid, pour 35 millions d’euros. En 2012, il est l’un des cadres d’une équipe de France en reconstruction. Au Real de Madrid, il remporte la Ligue des Champions pour la première fois en 2014. Il en garde 3 autres d'affilée sous les ordres de Zinédine Zidane. Karim Benzema est le meilleur buteur français de l’histoire du Real Madrid, de la Liga et de la Ligue des champions.

Un joueur controversé

Entre 2012 et 2013, Karim Benzema ne marque pas pendant 16 mois avec l’équipe de France. En 2015, une affaire écorne son image : l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Pour cette affaire, Karim Benzema comparaîtra en octobre 2021 devant le tribunal correctionnel de Versailles pour “complicité de tentative de chantage”. Depuis 2015, Didier Deschamps ne le sélectionne plus chez les Bleus. Mais le 18 mai 2021, Karim Benzema figure parmi les joueurs sélectionnés pour l’Euro.