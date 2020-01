Une vie : Kobe Bryant

Kobe Bryant est décédé le 26 janvier 2020 dans un crash d’hélicoptère

La star de la NBA avait 41 ans. Neuf personnes sont mortes dans l’accident, dont sa fille Gianna. Retour sur son parcours.

Il a remporté cinq fois le titre de champion de la NBA, il a été deux fois champion olympique, il a inscrit plus de 30.000 points dans sa carrière : c’est Kobe Bryant.

20 ans chez les Lakers

Kobe Bryant naît en 1978 à Philadelphie, d’un père basketteur. Il doit son prénom au fameux steak de Kobé, découvert par son père lors d’un voyage au Japon. Enfant, il passe par l’Italie et la France, au gré des mutations de son père. En 1992, il est de retour à Philadelphie, mais ses premiers pas au sein de l’équipe du lycée de Lower Merion sont difficiles. Enfant, il se considère comme « la honte de la famille ». Ses modèles sont Magic Johnson et Michael Jordan.

À 17 ans, il devient l’un des plus jeunes joueurs à être drafté en NBA par les Charlotte Hornets. Dans la foulée, il est échangé contre le Serbe Vlade Divac et arrive aux Lakers de Los Angeles. Il y jouera 20 ans. Il est l’un des premiers joueurs à passer directement du lycée à la NBA, sans passer par l’université, comme le fera plus tard LeBron James.

En 2000, il remporte pour la première fois le titre de champion de la NBA avec les Lakers. Un titre qu’il gagnera à nouveau quatre fois : en 2001, 2002, 2009 et 2010. Au début des années 2000, il forme avec Shaquille O’Neal un duo qui deviendra mythique. Mais les deux joueurs se brouillent avant la saison 2004/2005, et O’Neal part jouer pour le Miami Heat.

Quatre filles avec son épouse Vanessa Laine

À 23 ans, il épouse Vanessa Laine. Ensemble, ils auront quatre filles. En 2003, il est accusé de viol par une employée d’un hôtel. Lui parle de rapport consenti avec la jeune femme de 19 ans. Le procès sera finalement annulé car la victime refuse de témoigner.

En 2015, il explique dans le documentaire Kobe Bryant’s Muse que son surnom « The Black mamba » est inspiré du serpent qui cause des blessures mortelles et d’un personnage de Kill Bill de Quentin Tarantino.

En janvier 2006, il marque 81 points face aux Toronto Raptors, signant la deuxième meilleure performance de l'histoire de la NBA sur un match, derrière les 100 points de Wilt Chamberlain en 1962. Pour la saison 2006/2007, il décide de changer de numéro, passant du 8 au 24, comme un clin d’oeil à Michael Jordan, qui portait le numéro 23.

Deux titres olympiques et un Oscar

En 2008 et 2012, il devient champion olympique. En 2011, son épouse demande le divorce, mais le couple se réconcilie deux ans plus tard. Ensemble, ils créent la Kobe and Vanessa Bryant Family Foundation, qui vient en aide aux sans-abris.

Le 13 avril 2016, pour son dernier match contre Utah, il marque 60 points. Le 18 décembre 2017, ses deux numéros, le 8 et le 24, sont retirés par les Lakers. À 39 ans, il remporte l’Oscar du Meilleur court métrage d’animation pour un film qui raconte son enfance.

Le 26 janvier 2020, Kobe Bryant meurt dans un accident d’hélicoptère qui devait le conduire à un match de basket avec sa fille Gianna, âgée de 13 ans, elle-même jeune espoir du basket. Les neuf passagers de l’appareil décèdent. Kobe Bryant avait 41 ans.