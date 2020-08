Une vie : le PSG

L’ascension du PSG

Voici l’histoire d’un des plus grands clubs de foot français…Le Paris Saint-Germain, qui fête ses 50 ans le 12 août.

Au début des années 1970, deux clubs de la région parisienne fusionnent pour donner naissance au PSG. Le couturier Daniel Hechter, alors à la tête du club, dessine le maillot. Le bleu et le rouge pour les couleurs de la ville de Paris, le blanc pour Saint-Germain-en-Laye.

Le club est racheté par Canal+ en 1991

En 1974, le PSG s’installe aux Parc des Princes, alors le plus grand stade de France. Quatre ans plus tard, le président Daniel Hechter doit quitter le club à cause d'un scandale de double billetterie. En 1982, face aux « Verts » emmenés par Michel Platini, les Parisiens remportent leur première Coupe de France, le premier trophée de leur histoire.

Trois ans plus tard, le PSG remporte son premier championnat de France grâce à une équipe solide composée notamment de Dominique Rocheteau, Joël Bats, Safet Sušić et Luis Fernandez. Après plusieurs saisons délicates à la fin des années 1980, le club est finalement racheté par Canal+ en 1991.

En 1996, le PSG remporte un titre européen avec la Coupe des Coupes

La chaîne cryptée investit pour recruter plusieurs joueurs de classe internationale comme George Weah, David Ginola ou le Brésilien Raí. Le club s’illustre au niveau européen en atteignant à plusieurs reprises les demi-finales en coupe d’Europe. En 1996, c’est la délivrance : le PSG remporte un titre européen avec la Coupe des Coupes.

À la fin des années 1990, le PSG brille moins sur le plan sportif, et son image est entachée par une partie de ses supporters, notamment par la tribune Boulogne, où sévissent hooligans et skinheads. À l’été 2001, le PSG frappe un grand coup en recrutant Ronaldinho, star montante du football brésilien.

En 2011, le PSG est racheté par un fonds qatari

Les années 2000 seront de nouveau marquées par des incidents dramatiques, y compris entre supporters parisiens du Kop de Boulogne et du virage Auteuil. En 2010, alors président du club, Robin Leproux prend des mesures radicales pour supprimer la violence dans les tribunes du Parc : les abonnements annuels d'Auteuil et Boulogne sont supprimés.

En 2008, les Parisiens frôlent la relégation en Ligue 2 lors de la dernière journée de championnat. En 2011, le PSG est racheté par un fonds qatari aux ressources financières colossales. L’arrivée de Zlatan Ibrahimovic marque le début d'une nouvelle ère : le PSG recrute des stars internationales avec pour objectif de gagner la Ligue des Champions.

Le club parisien affirme sa suprématie sur la scène nationale, mais ne parvient pas à remporter la Ligue des Champions. En 2017, le PSG subit même une « remontada » en s’inclinant 6-1 face au FC Barcelone après avoir gagné 4-0 au Parc des Princes lors du match aller. Quelques mois plus tard, le PSG affole le marché des transferts en recrutant à prix d’or Neymar et Kylian Mbappé.