Une vie : le Real Madrid

L’histoire du mythique Real Madrid

C’est le club qui a remporté le plus de Ligues des champions et il vient de remporter son 34ème titre en championnat : c’est le Real Madrid.

Le Madrid Football Club est créé en 1902 par deux frères originaires de Barcelone. Le club n’a pas de propriétaire : il appartient aux « socios », qui sont plus de 90.000 aujourd’hui.

Madrid, symbole de l’État centralisateur, et Barcelone, symbole du régionalisme

En 1920, le roi d’Espagne Alphonse XIII décide d’ajouter « Real » au nom du club, ainsi qu’une couronne sur le blason. Des attributs royaux retirés sous la Seconde République puis rétablis avec la victoire du franquisme.

Au lendemain de la guerre civile espagnole, Franco défile avec ses troupes dans Barcelone. La rivalité entre Madrid, symbole de l’État centralisateur et Barcelone, symbole du régionalisme, se cristallise désormais sur le terrain.

Dans les années 1950, le Real Madrid connaît son âge d’or avec l’arrivée du joueur argentin Alfredo Di Stefano. En 1956, les Merengues remportent la première édition de la Coupe d’Europe face à Reims.

Figo, Beckham, Ronaldo et Zidane : « les Galactiques »

Avec la crème des joueurs internationaux, le Real Madrid remporte cinq Coupes d’Europe à la suite. Dans les années 1960, le club décide de privilégier les joueurs espagnols. Une stratégie peu payante face au Barça de Johan Cruyff.

À la fin des années 1980, le Real Madrid et sa « bande du vautours » emmenée par Emilio Butragueño enchaînent cinq titres à la suite en championnat. À la fin des années 1990, les finances du club sont au plus bas. Le nouveau président Florentino Pérez adopte alors une stratégie risquée : acheter les plus grandes stars comme Figo, Beckham, Ronaldo et Zidane, qui formeront « les Galactiques ».

En 2016, Zinédine Zidane arrive à la tête d’une équipe en perdition

Zidane est transféré de la Juventus de Turin pour 77 millions d’euros : un record pour l’époque. Il marquera le but de la victoire en finale de la Ligue des Champions, l’année du centenaire du club. En 2009, le club signe un nouveau record sur le marché des transferts en s’offrant Cristiano Ronaldo pour 94 millions d’euros.

En marquant 450 buts, le Portugais deviendra le meilleur buteur de l’histoire du club. En 2014, après 12 saisons sans titre européen, les Madrilènes remportent enfin leur dixième Ligue des Champions. Deux ans plus tard, Zinédine Zidane arrive à la tête d’une équipe en perdition.

Zidane remporte trois Ligues des Champions à la suite

L’ancien meneur de jeu français marque une nouvelle fois l’histoire du Real Madrid : alors qu’il n’avait jamais entraîné une équipe professionnelle, il remporte trois Ligues des Champions à la suite. Un record pour un entraîneur.

Pourtant, contre toute attente, Zinédine Zidane quitte son poste d'entraîneur au cours de la saison 2018-2019, avant de revenir sur le banc neuf mois plus tard. En 2020, le Real Madrid remporte son 34ème titre en championnat.