Une vie : LeBron James





Il est décrit comme l’un des meilleurs joueurs de basket de tous les temps. Figure emblématique de la NBA, LeBron James continue de briller sur les terrains.

Il fait partie des meilleurs joueurs de basket de ce siècle, il se bat pour les droits de la communauté afro-américaine : c'est LeBron James. « C’est un joueur incroyable, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde. Je sais que c'est une tendance naturelle de comparer les époques entre elles et que cela va continuer à se faire », dit Michael Jordan de lui.

Ses débuts fracassants à Cleveland

LeBron James naît en 1984 à Akron, dans l’Ohio. Sa mère est une adolescente célibataire. En CM1, il manque plus de 16 semaines d’école car avec sa mère, ils déménagent souvent. Ils survivent grâce à des bons alimentaires. Le basketball arrive dans sa vie à l’âge de 9 ans, lorsque son coach de football américain junior, avec qui il vit, l'inscrit dans une équipe de basket pour enfants.

À 17 ans, il devient le plus jeune et le premier lycéen à apparaître sur la couverture de Sports Illustrated. Deux ans plus tard, il est choisi comme premier grand favori à la Draft 2003 de la NBA par les Cleveland Cavaliers, l’équipe de sa ville natale. En 2010, il quitte son équipe des Cavaliers et rejoint le Miami Heat. Cette décision suscite l'indignation des supporters.

« Je me sens très mal, déçu, je ne peux pas croire qu'il fasse ça à Cleveland, j'espère qu'il ne gagnera jamais aucun championnat, où qu'il soit, parce que c'est un perdant, ce n'est pas un gagnant », lance un supporter de l’époque.

Les engagements politiques de LeBron James

En 2014, il retourne jouer avec les Cleveland Cavaliers. Lors d’un match, il porte un T-shirt « I Can't Breathe », faisant échos aux derniers mots d'Eric Garner, mort étranglé par un policier. En 2016, il fait ses débuts dans la politique. Lors d’un rassemblement à Cleveland, il présente Hillary Clinto, candidate à la campagne présidentielle américaine.

À 33 ans, il ouvre une école primaire publique pour les enfants en danger. Cette école désormais célèbre est la I Promise School. En 2018, il rejoint les Lakers de Los Angeles. En 2020, il fonde, avec d'autres athlètes noirs, l'association More Than A Vote. L’objectif est de de lutter contre le racisme systémique et de protéger les droits des électeurs noirs. Le groupe annonce un programme de plusieurs millions de dollars pour recruter des agents électoraux dans les districts à majorité noire pour les élections de novembre 2020.

À la reprise de la saison de la NBA en juillet 2020, LeBron James s'agenouille pour protester contre la brutalité policière. Il exprime ainsi son soutien à Colin Kaepernick. Le 26 août 2020, les Milwaukee Bucks et d'autres équipes de la NBA comme les Lakers décident de se mettre en grève. Tous protestent contre la fusillade de Jacob Blake par la police. Le lendemain, il prend conseil auprès de Barack Obama, et persuade les joueurs de la NBA de mettre fin à leur grève.