Une vie : Lionel Messi

Le FC Barcelone annonce que Lionel Messi ne prolongera pas au Barça. Il avait signé son premier contrat avec le club en 2000, à seulement 13 ans, et ne l'avait jamais quitté depuis. Voici l'histoire de Leo Messi.

Lionel Messi naît en Argentine en 1987. Il est issu d’une famille pauvre : son père est ouvrier et sa mère femme de ménage. À 5 ans, il commence à jouer au foot et selon son entraîneur de l’époque, Ernesto Veccio, le jeune Lionel Messi est “diablement bon avec le ballon”. À 9 ans, Lionel Messi mesure seulement 1m27. Son médecin lui diagnostique un déficit en hormone de croissance. “Il me demandait toujours s’il allait grandir pour pouvoir jouer au foot”, se rappelle son endocrinologue Diego Schwarzstein. Ses parents commencent alors à lui injecter des hormones de croissance.

“Je donne plus d’importance au collectif qu’aux récompenses individuelles”

À 13 ans, grâce à d’âpres négociations menées par son père, il quitte l’Argentine pour signer au Barça, club où il évolue toujours. En 2004, à 17 ans, Messi intègre l’équipe professionnelle du Barça. Un an plus tard, il est sélectionné pour la première fois dans l’équipe nationale d’Argentine. En 2008, il marque 2 buts lors de la finale des Jeux Olympiques de Pékin, offrant ainsi la victoire à l’équipe argentine. À 22 ans, il reçoit son premier Ballon d’Or. Le 29 avril 2018, il marque le 1000ème but de sa carrière. La même année, les “Football Leaks” révèlent que Lionel Messi a signé avec le Barça jusqu’en 2021, pour un salaire de plus de 104 millions d’euros par saison, hors bonus.

C’était un jeune argentin qui rêvait de football mais était jugé trop petit. Désormais, Lionel Messi est sacré meilleur joueur du monde pour la sixième fois.