C'est un pilote intrépide à la conduite agressive mais souvent controversée... C'est Max Verstappen. À 4 ans, Max Verstappen monte pour la première fois dans un kart. Et à 7 ans, il participe à ses premières courses. Dès lors, il gagne tout ou presque et devient champion de Belgique, champion d'Europe et champion du monde. Très strict, son père, Jos Verstappen, ancien pilote de F1, le façonne à son image. Alors que Max Verstappen n'a que 15 ans, il va jusqu'à l'abandonner sur une aire d'autoroute après une mauvaise course. Adolescent, Max Verstappen a déjà un caractère bien affirmé sur son kart, comme le rappelle Pierre Gasly. “Il était derrière moi à chaque départ, en Italie. C'est simple, sur quatre manches, deux manches, au premier virage, j'ai fini dans l'herbe." À 16 ans, il débute en monoplace en championnat d'Europe de Formule 3. La même année, il intègre le programme de jeunes pilotes de Red Bull. Et quelques mois plus tard, Red Bull annonce qu'il débutera en Formule 1 dès l'année suivante chez Toro Rosso à seulement 17 ans. Cette signature suscite beaucoup de scepticisme, mais pas chez le principal intéressé. "L'âge ne change rien, à partir du moment où vous êtes rapide, régulier et que vous ne faites pas d'erreurs, l'âge n'est pas un problème."

À 17 ans, il devient donc le plus jeune pilote de F1 à débuter un Grand Prix alors qu'il n'a même son permis. Ça se passe sur le circuit d'Albert Park, à Melbourne, en Australie. Sa course suivante, c'est en Malaisie, où il devient le plus jeune pilote à marquer des points en F1. La saison suivante, en 2016, après seulement quatre épreuves, Max Verstappen est promu chez Red Bull. A 18 ans, en Espagne, il devient le plus jeune pilote à remporter un Grand Prix dès sa première course avec l'écurie autrichienne. “Je n'étais jamais monté sur un podium de Formule 1 et là je gagne, et honnêtement, je n'avais aucune idée d'où je devais aller et de ce que je devais faire." Sa conduite agressive lui attire les foudres des autres pilotes, mais lui, il s'en moque. "C'était juste une course engagée, on doit l'accepter, c'est ce qui plaît aux fans. Même pour moi, ça me semble normal, si on ne peut même pas faire ça, à quoi ça sert de faire de la F1?" lance Max Verstappen.

Entre 2016 et 2020, il remporte dix Grands Prix et s'impose comme l'un des pilotes majeurs du championnat. En 2021, il met fin à l'hégémonie de Lewis Hamilton et le détrône sur le circuit d'Abu Dhabi, où il double le champion du monde en titre dans le dernier tour. A 24 ans, Max Verstappen devient champion du monde pour la première fois dans la polémique… “J'essaie de ne pas trop y penser, parce que je me sens champion du monde, peu importe ce qu'ils essaient de faire, on a gagné la course, on a gagné lorsqu'il y avait un drapeau vert... des feux verts, et on les battus pendant la course. Ça, ils ne pourront pas me l'enlever” commentait le sportif. La saison suivante, il domine le championnat et devient champion du monde pour la deuxième fois. À 26 ans, Max Verstappen remporte son troisième titre consécutif en écrasant la concurrence. Avec 19 victoires et 21 podiums sur 22 courses, il bat tous les records sur une année et devient le premier pilote de l'histoire à remporter dix épreuves consécutives sur une saison.

