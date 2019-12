Une vie : Neymar Jr.

Si tu deviens un joueur professionnel beaucoup d'argent, et que tu gagnes que feras-tu en premier de cet argent ? J'aiderais mes parents et ma famille. Et qu'est-ce que tu achèterais pour toi ? Je ne sais pas. Sta du football brésilien, Santos Junior leymar da Silva naît en 1992 dans Neymar da Silva À 4 mois, il sort indemne d'un grave accident de voiture. il est repéré par un professeur de foot qui avait déjà repéré Robinho, ancien espoir du football brésilien. Je l'ai vu courir du haut des tribunes attiré mon attention. et il a aussitôt il est déjà une star du foot en salle au Brésil. il est sélectionné pour la première fois en équipe nationale du Brésil et marque son premier but. Un an plus tard, il devient père d'un petit garçon âgée de seulement avec sa petite amie 17 ans. À 21 ans, AIRWAIS il rejoint l'Europe en signant pour le FC Barcelone. Je voulais jouer pour Santos, pour Barcelone et pour l'équipe nationale brésilienne et j'ai réussi tout ça. Je vis mon rêve. À 22 ans, terme à sa participation à la Coupe du monde organisée dans son propre pays. INSTITUTO La même année, il crée un institut pour venir en aide aux enfants défavorisés de l'État de São Paulo. de l'Etat de São Paulo. il se fait tatouer le visage de sa soeur sur le bras. Des tatouages, il en a une trentaine, qui représentent des motifs religieux ou sont des hommages sa carrière. sa carriere. En juillet 2017, il signe au PSG pour 222 millions d'euros, c'est le transfert le plus cher de l'histoire du foot. Je voulais quelque chose Emir de plus grand, je voulais un défi plus grand et c'est mon coeur qui m'a fait prendre cette décision. il est condamné par la justice brésilienne à une amende de 1,2 million d'euros pour fraude fiscale. Considéré comme l'un des trois meilleurs joueurs de la planète, OUTPLN il est le 5eme sportif le mieux payé au monde, grâce notamment aux 17 millions de dollars que lui donnent chaque année ses sponsors. Je ne suis pas encore remis à 100%. Mais je suis heureux d'être de retour, en équipe nationale. heureux d'être de retour Aujourd'hui, Neymar entend Aujourd'hui vers une 6ème victoire historique en Coupe du monde.