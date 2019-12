Une vie : Neymar Jr.

Une vie : Neymar

Repéré à 5 ans par un professeur de foot, il est désormais une star du football brésilien. Voici la vie de Neymar da Silva Santos Junior.

Neymar da Silva Santos Junior naît en 1992 dans l'État de São Paulo. À 4 mois, il sort indemne d’un grave accident de voiture. À 5 ans, Neymar est repéré par un professeur de football qui avait déjà repéré Robinho, ancien espoir du football brésilien. « Je l’ai vu courir du haut des tribunes et il a aussitôt attiré mon attention » raconte le professeur de football.

À 11 ans, Neymar est déjà une star du foot en salle au Brésil. À 18 ans, en 2016, il est sélectionné pour la première fois en équipe nationale du Brésil et marque son premier but. Un an plus tard, Neymar devient père d’un petit garçon avec sa petite amie, âgée de seulement 17 ans.

Neymar au FC Barcelone : « Je vis mon rêve »

À 21 ans, rejoint l’Europe en signant pour le FC Barcelone. « Je vis mon rêve » déclarait alors Neymar. À 22 ans, une blessure met un terme à sa participation à la Coupe du monde organisée dans son propre pays. La même année, il crée un institut pour venir en aide aux enfants défavorisés de l’État de São Paulo. À 23 ans, Neymar se fait tatouer le visage de sa sœur sur le bras. Des tatouages, il en a une trentaine, qui représentent des motifs religieux ou sont des hommages à sa famille et sa carrière.

En juillet 2017, Neymar signe au PSG pour 222 millions d’euros : c’est le transfert le plus cher de l'histoire du foot. « Je voulais un défi plus grand et c’est mon cœur qui m’a fait prendre cette décision » déclarait Neymar à cette occasion. En août 2017, il paye une amende de 2,1 millions d’euros au fisc brésilien pour mettre fin à un litige vieux de plusieurs années.

Le fisc espagnol lui réclame lui aussi, deux ans plus tard, 35 millions d’euros. Considéré comme l’un des trois meilleurs joueurs de la planète, Neymar est alors le 5ème sportif le mieux payé du monde, notamment grâce aux millions de dollars que lui donnent chaque année ses sponsors.

De plus en plus critiqué sur les réseaux sociaux

En 2018, après un nouveau Mondial raté pour la Seleção, la réputation de Neymar est écornée. De plus en plus critiqué pour son attitude sur le terrain, il est l'objet de nombreux détournements sur Internet. Ses chutes deviennent même l'objet d'un challenge sur les réseaux sociaux. Neymar lui-même prend ce challenge avec dérision.

Âgé de 26 ans au début de la saison 2018/2019, Neymar partage désormais la vedette au PSG avec Kylian Mbappé et espère décrocher son premier Ballon d'or. Mais une blessure le maintient éloigné des terrains plusieurs mois. Le 31 mai 2019, la mannequin brésilienne Najila Trindade dépose une plainte pour viol contre Neymar. L’affaire est finalement classée sans suite par la justice brésilienne. Après 2 saisons au PSG, 51 buts en 58 matchs dont seulement 37 matchs de Ligue 1 joués sur 76, Neymar, qui voulait quitter le club de la capitale, est transféré à nouveau au FC Barcelone, à la toute fin du mercato estival.