Une vie : Roger Federer

Portrait de Roger Federer

Roger Federer naît le 8 août 1981 à Bâle, d’une mère sud-africaine et d’un père suisse. À 8 ans, il participe à son premier tournoi de tennis. À 12 ans, Roger Federer est ramasseur de balles à l’Open de Bâle où il assiste à la finale perdue par Stefan Edberg qui deviendra son entraîneur 11 ans plus tard. À 14 ans, il intègre le Centre national suisse de tennis. Ses parents l’apprennent dans le journal. Colérique lors de ses premières années professionnelles, Roger Federer consulte un psychothérapeute à 17 ans pour apprendre à canaliser ses émotions.

C’est aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000 qu’il rencontre Mirka, ancienne joueuse de tennis slovaque, qui va devenir sa femme. Ils se marieront neuf ans plus tard et auront 4 enfants, des jumeaux et des jumelles.

En 2003, Roger Federer échappe au service militaire, obligatoire en Suisse, à cause d’un mal de dos.Pour compenser, il doit payer une taxe annuelle d’exemption de plus de 400 000 euros, jusqu’à ses 32 ans.

Cette année-là, à 21 ans, il remporte à Wimbledon son 1er titre du Grand Chelem. Il gagnera 8 fois le tournoi anglais, un record.

À 22 ans, il crée la Fondation Roger Federer pour aider les enfants défavorisés d’Afrique du Sud. Il est également ambassadeur de l’Unicef, pour qui Il a notamment lancé des collectes de fonds pour les victimes du séisme de 2010 en Haïti.

En 2008, après 237 semaines consécutives à la place de numéro un mondial, il est détrôné par son principal rival : Rafael Nadal.

À 30 ans, un sondage le place à la deuxième place des personnalités les plus respectées au monde, derrière Nelson Mandela.

À 35 ans, le sportif qui parle six langues est élu “homme le plus stylé du monde” par le magazine GQ.

À 36 ans, Roger Federer signe son retour après plusieurs blessures en redevenant numéro 1 mondial, le plus âgé de l’histoire du tennis.

La même année, avec plus de 110 millions de dollars gagnés depuis le début de sa carrière, il devient l’homme ayant accumulé le plus de gains dans un sport individuel.

Aujourd’hui, Roger Federer détient le record de titres remportés dans les tournois du Grand Chelem. Il est considéré comme le plus grand joueur de l’histoire du tennis.