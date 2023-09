Zidane × Dupont : la rencontre des légendes

Pour la première fois, Zinédine Zidane et Antoine Dupont se sont rencontrés. Et ça se passe en exclusivité devant la caméra de Brut. Capitaine du XV de France, Antoine espère le même destin que Zinédine en 98 en faisant entrer le rugby français dans une nouvelle ère. Conversation entre deux grands champions au lendemain de la victoire des Bleus face à la Nouvelle-Zélande. Merci à Adidas d'avoir rendu cette rencontre possible.