Zinédine Zidane est l’ambassadeur du programme égalité des chances Alpine Rac(H)er, qui encourage la parité au sein des pilotes automobiles. “Dans le programme chez Alpine, entre les filles Rac(h)er, et CEMA, on montre qu'à un moment donné, on peut avoir l'opportunité justement de rentrer dans cette famille (du sport automobile)... Je dirais même Formule 1 parce que la réalité c'est qu'un jeune qui fait un sport mécanique, il a envie de rêver. (...) Aujourd'hui, Alpine peut me donner l'opportunité de me dire “bon, peut être qu'on me donnera un jour l'opportunité de pouvoir être dans cette écurie.” Donc c'est juste rêver quoi” déclare l’ancien joueur de football et champion du monde.

Quand il était enfant, Zinédine Zidane que son rêve le plus cher était de “pouvoir faire une Coupe du monde”. “Alors, vous savez, dans le quartier, avec les copains, c'est la fausse coupe. Mais quand vous après vous vivez ça, ce sont des émotions incroyables, je le souhaite à tout le monde. Et le domaine de la formule 1 aujourd’hui, c'est aussi possible, même si c'est plus compliqué, parce que c'est vrai que ce n'est pas comme le foot. Le foot est universel, il y a plus de possibilités, mais on y arrive, on y arrive et c'est ça qui est génial” explique l’ambassadeur du programme Rac(H)er chez Alpine.

“Peu importe d'où on vient, qui on est, de quelle nationalité on est, si on est une femme ou un homme, peu importe, comme l'a dit Zinédine, on est tous jeunes à un moment, on rêve tous de quelque chose et c'est ce qu'on a là-dedans, l'important, dans les tripes, la passion, ce qu'on veut faire, si on veut y arriver... Moi, j'aurais adoré que quelqu'un comme Zinédine me donne des conseils quand j'étais plus jeune pour pouvoir y arriver. On me disait tout le temps que ça n’allait pas être possible, que je venais d'un monde qui était trop à part, trop loin. J’ai vécu dans ce petit garage où je travaillais avec mon père sur les voitures et je vois la passion qu'ont ces mécaniciens. Ils rêvaient d'arriver en Formule 1 un jour. Il faut pousser la méritocratie, et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait avec Alpine” décrit Esteban Ocon, pilote automobile. En 2021, il a remporté la première victoire de sa carrière lors du Grand Prix de Hongrie, devenant ainsi le quatorzième Français vainqueur en F1.

Esteban Ocon l’affirme : le football et la formule 1 sont des sports “très différents” mais “au final, le sport de haut niveau, ce sont les petits détails qui font la différence”. L’ancien champion de foot a partagé quelques conseils aux pilotes automobiles. “Ce que j'ai trouvé dingue, c'est que quand toi, t'as un penalty ou un coup franc en Coupe du monde et tu me dis "je suis relax parce que je pense pas, en fait, à ce qui va arriver ou la grosseur de la chose", c'est comme ça qu'on y arrive. Il faut être concentré sur le moment présent et ça, c’est quelque chose que je vais garder, qui est important, de rester serein, et pour performer, il n'y a pas mieux que de vivre le moment présent” affirme Esteban Ocon.

