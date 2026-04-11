Gus Van Sant : l’interview très (très) technique (MTV, IA, My Own Private Idaho…)

Gus Van Sant est l’un des réalisateurs américains majeurs de ces quarante dernières années. C’est l’un des rares qui a su naviguer entre films indépendants (Drugstore Cowboy, My Own Private Idaho, Elephant, Gerry, Last Days) et œuvres plus grand public (Will Hunting, Harvey Milk ou A la rencontre de Forrester). J’avais vu quelques interviews de lui avant de le rencontrer et je m’étais aperçu qu’il n’est pas toujours très bavard face aux journalistes. Je me demandais si c’était lié aux questions qu’on lui pose d’ordinaire ou d’une sorte de timidité chez lui. Dans le doute, j’ai débarqué chez le distributeur de son nouveau film, La Corde au cou, avec en tête l’idée de discuter avec lui de cinéma, de façon assez pointue. Il est probable que cette conversation ne parle ainsi pas du tout au grand public. J’espère qu’elle plaira aux fans de son œuvre et plus généralement aux amateurs de cinéma. Aymeric La Corde au cou, réalisé par Gus Vant Sant, avec Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Colman Domingo et Al Pacino, sort en salles le 15 avril 2026.