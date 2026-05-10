Culture & Lifestyle
Festival de Cannes

Portrait d'Albane Cleret

« Je ne viens pas de ce sérail, je n’ai pas des parents dans le métier du cinéma ni des parents dans le métier de la mode. Je me dis que je m’en suis pas trop mal sortie de là où je viens. » Notre journaliste Guillaume Macé a discuté avec Albane Cleret, fondatrice et dirigeante d’Albane Cleret International. Derrière cette agence événementielle, il y a avant tout quelqu’un aux mille et une casquettes… Il y a 25 ans, elle créait, sans le savoir, l’un des lieux les plus incontournables de la Croisette pendant le Festival de Cannes : la Terrasse by Albane, un espace de vie et de rencontres dédié au cinéma et à la mode. Aujourd’hui, à l’occasion des 25 ans de ce lieu emblématique, elle a confié à Brut. son histoire, son parcours, ses nombreux rôles, ainsi que ses ambitions passées et futures.
Publié le
10
/
05
/
2026
À suivre
Iris Knobloch, Présidente du Festival de Cannes.
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Iris Knobloch, Présidente du Festival de Cannes.
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« Je ne viens pas de ce sérail, je n’ai pas des parents dans le métier du cinéma ni des parents dans le métier de la mode. Je me dis que je m’en suis pas trop mal sortie de là où je viens. » Notre journaliste Guillaume Macé a discuté avec Albane Cleret, fondatrice et dirigeante d’Albane Cleret International. Derrière cette agence événementielle, il y a avant tout quelqu’un aux mille et une casquettes… Il y a 25 ans, elle créait, sans le savoir, l’un des lieux les plus incontournables de la Croisette pendant le Festival de Cannes : la Terrasse by Albane, un espace de vie et de rencontres dédié au cinéma et à la mode. Aujourd’hui, à l’occasion des 25 ans de ce lieu emblématique, elle a confié à Brut. son histoire, son parcours, ses nombreux rôles, ainsi que ses ambitions passées et futures.
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Iris Knobloch, Présidente du Festival de Cannes.
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