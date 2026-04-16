Culture & Lifestyle
Littérature

BRUT. BOOK - "Simulation" de Loïc Hecht

BRUT. BOOK - Et si le monde dans lequel nous vivons n'était en fait qu'une simulation ? Et si ce que nous appelons "réalité" n'était qu'une vue de l'esprit ? L'idée parait folle. Pourtant, une rumeur venue de la Silicon Valley affirme que deux milliardaires tentent de trouver le glitch dans la matrice... Alors, hypothèse farfelue ou plus sérieuse qu'il n'y paraît ? Loïc Hecht raconte à Aymeric Goetschy l'enquête qu'il a menée pour "La simulation", un livre stimulant intellectuellement, publié aujourd'hui aux éditions Les Arènes.
Publié le
16
/
04
/
2026
À suivre
BRUT. BOOK : Olivia Gesbert - La critique culturelle
BRUT. BOOK : Olivia Gesbert - La critique culturelle
À suivre
BRUT. BOOK : Olivia Gesbert - La critique culturelle
BRUT. BOOK : Olivia Gesbert - La critique culturelle
Culture & Lifestyle
Littérature

BRUT. BOOK - "Simulation" de Loïc Hecht

BRUT. BOOK - Et si le monde dans lequel nous vivons n'était en fait qu'une simulation ? Et si ce que nous appelons "réalité" n'était qu'une vue de l'esprit ? L'idée parait folle. Pourtant, une rumeur venue de la Silicon Valley affirme que deux milliardaires tentent de trouver le glitch dans la matrice... Alors, hypothèse farfelue ou plus sérieuse qu'il n'y paraît ? Loïc Hecht raconte à Aymeric Goetschy l'enquête qu'il a menée pour "La simulation", un livre stimulant intellectuellement, publié aujourd'hui aux éditions Les Arènes.
Publié le
16
/
04
/
2026
À suivre
BRUT. BOOK : Olivia Gesbert - La critique culturelle
BRUT. BOOK : Olivia Gesbert - La critique culturelle
À suivre
BRUT. BOOK : Olivia Gesbert - La critique culturelle
BRUT. BOOK : Olivia Gesbert - La critique culturelle

Sur le même sujet

brut-book-olivia-gesbert-la-critique-culturelle
BRUT. BOOK : Olivia Gesbert - La critique culturelle
michel-houellebecq-sa-methode-ses-debuts-soumission-ses-poemes-l-ia
Michel Houellebecq : sa méthode, ses débuts, Soumission, ses poèmes, l’IA…
son-odeur-apres-la-pluie-par-cedric-sapin-defour-brut-book
"Son odeur après la pluie" par Cédric Sapin-Defour — Brut Book
brut-book-a-pied-d-oeuvre-de-franck-courtes-adapte-au-cinema
BRUT. BOOK - "A pied d'oeuvre" de Franck Courtès adapté au cinéma
brut-book-marion-quantin-ton-cadavre-exquis
BRUT. BOOK — Marion Quantin - "Ton cadavre exquis"
le-chat-du-jardinier-par-thomas-schlesser-brut-book
"Le Chat du jardinier" par Thomas Schlesser - BRUT. BOOK

Pour aller plus loin

Brut Book
L'interview d'Aymeric
Philosophie