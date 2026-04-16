BRUT. BOOK - "Simulation" de Loïc Hecht

BRUT. BOOK - Et si le monde dans lequel nous vivons n'était en fait qu'une simulation ? Et si ce que nous appelons "réalité" n'était qu'une vue de l'esprit ? L'idée parait folle. Pourtant, une rumeur venue de la Silicon Valley affirme que deux milliardaires tentent de trouver le glitch dans la matrice... Alors, hypothèse farfelue ou plus sérieuse qu'il n'y paraît ? Loïc Hecht raconte à Aymeric Goetschy l'enquête qu'il a menée pour "La simulation", un livre stimulant intellectuellement, publié aujourd'hui aux éditions Les Arènes.