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L'INTERVIEW D'AYMERIC : Pierre-Antoine Capton

L’interview d’Aymeric – Président du directoire de Mediawan, Pierre-Antoine Capton ne donne pas beaucoup d’interviews. Il est encore plus rare de l’entendre s’exprimer longuement comme il le fait ici. Si le grand public ne connaît pas forcément son visage, il s’impose pourtant aujourd’hui comme l’une des personnalités les plus puissantes dans l’audiovisuel, en France comme dans le monde entier. Mediawan, qu’il dirige et qu’il a cofondée en décembre 2015 avec Matthieu Pigasse et Xavier Niel, a racheté ces dix dernières années de multiples entreprises (notamment Plan B de Brad Pitt), si bien qu’elle s’impose aujourd’hui comme une ruche de plus de 100 sociétés qui produisent à la fois pour le cinéma et la télévision. On leur doit notamment le film “F1”, “Le Comte de Monte-Cristo”, “L’Amour ouf”, “Backrooms”, les séries “Dix pour Cent”, “HPI” et “Adolescence” ou les émissions C à Vous et Nouvelle École. Beaucoup de sujets sont abordés dans cette conversation que j’ai voulue à la fois simple, précise et animée. J’espère que le résultat vous plaira. N’hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Aymeric
Publié le
28
/
06
/
2026
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