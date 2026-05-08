Economie
Immobilier

Un jour avec un agent immobilier à Miami

Il s’est installé il y a 10 ans dans l’une des villes les plus chères des États-Unis : Miami. Aujourd’hui, le Français dirige toutes les agences Barnes de Floride et réalise, avec ses équipes, plus d’une centaine de millions de dollars de ventes chaque année. 150 000 000 en 2025. Lui, c’est Enzo Rosani, agent immobilier. Dans son portefeuille ? La villa de Scarface, entre autres, qu’il a notamment pu faire visiter à notre journaliste Guillaume Macé qui a passé une journée avec lui, sous le soleil de Floride.
Publié le
08
/
05
/
2026
À suivre
Ils aident à mieux comprendre dans quoi on investit dans l'immobilier
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Il s’est installé il y a 10 ans dans l’une des villes les plus chères des États-Unis : Miami. Aujourd’hui, le Français dirige toutes les agences Barnes de Floride et réalise, avec ses équipes, plus d’une centaine de millions de dollars de ventes chaque année. 150 000 000 en 2025. Lui, c’est Enzo Rosani, agent immobilier. Dans son portefeuille ? La villa de Scarface, entre autres, qu’il a notamment pu faire visiter à notre journaliste Guillaume Macé qui a passé une journée avec lui, sous le soleil de Floride.
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