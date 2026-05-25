BRUT. NATURE — Sur les traces des salamandres... à 10min du périph parisien

"La salamandre, c'est vraiment une espèce qui se fait très souvent écraser." BRUT. NATURE — Depuis plusieurs années, Nicolas Davy photographie les animaux de la région parisienne. Et parmi ceux qu'il affectionne le plus, il y a les salamandres tachetées. Comme notre journaliste Tibor voulait en savoir plus sur ces amphibiens, il lui a donné rendez-vous à la tombée de la nuit, sous la pluie, à quelques minutes du périphérique parisien. L'occasion de suivre les traces de cette espèce protégée, souvent victime de sa proximité avec les habitations humaines.