Environnement
Animaux

BRUT. NATURE — Sur les traces des salamandres... à 10min du périph parisien

"La salamandre, c'est vraiment une espèce qui se fait très souvent écraser." BRUT. NATURE — Depuis plusieurs années, Nicolas Davy photographie les animaux de la région parisienne. Et parmi ceux qu'il affectionne le plus, il y a les salamandres tachetées. Comme notre journaliste Tibor voulait en savoir plus sur ces amphibiens, il lui a donné rendez-vous à la tombée de la nuit, sous la pluie, à quelques minutes du périphérique parisien. L'occasion de suivre les traces de cette espèce protégée, souvent victime de sa proximité avec les habitations humaines.
Publié le
25
/
05
/
2026
À suivre
Un cobra en liberté est activement recherché dans une commune près de Toulouse.
Un cobra en liberté est activement recherché dans une commune près de Toulouse.
À suivre
Un cobra en liberté est activement recherché dans une commune près de Toulouse.
Un cobra en liberté est activement recherché dans une commune près de Toulouse.
Environnement
Animaux

BRUT. NATURE — Sur les traces des salamandres... à 10min du périph parisien

"La salamandre, c'est vraiment une espèce qui se fait très souvent écraser." BRUT. NATURE — Depuis plusieurs années, Nicolas Davy photographie les animaux de la région parisienne. Et parmi ceux qu'il affectionne le plus, il y a les salamandres tachetées. Comme notre journaliste Tibor voulait en savoir plus sur ces amphibiens, il lui a donné rendez-vous à la tombée de la nuit, sous la pluie, à quelques minutes du périphérique parisien. L'occasion de suivre les traces de cette espèce protégée, souvent victime de sa proximité avec les habitations humaines.
Publié le
25
/
05
/
2026
À suivre
Un cobra en liberté est activement recherché dans une commune près de Toulouse.
Un cobra en liberté est activement recherché dans une commune près de Toulouse.
À suivre
Un cobra en liberté est activement recherché dans une commune près de Toulouse.
Un cobra en liberté est activement recherché dans une commune près de Toulouse.

Sur le même sujet

un-cobra-en-liberte-est-activement-recherche-dans-une-commune-pres-de-toulouse
Un cobra en liberté est activement recherché dans une commune près de Toulouse.
la-traque-d-un-loup-insaisissable
La traque d’un loup "insaisissable"
il-observe-les-serpents-de-france
Il observe les serpents de France.
fiona-se-forme-pour-avoir-sa-propre-ferme
Fiona se forme pour avoir sa propre ferme
jt-kids-les-orques-de-marineland
JT Kids - Les orques de Marineland
jt-kids-un-requin-vieux-de-400-ans
JT Kids - Un requin vieux de 400 ans !

Pour aller plus loin

Photographie
Animaux sauvages
Banlieues