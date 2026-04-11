Comment faire parler un tueur : les secrets d’une "profileuse"

LA GRANDE HISTOIRE. "Si vous avez un individu en face de vous qui se dit que vous comprenez l’état dans lequel il était au moment où il a tué la victime, cela va faciliter les aveux". Comprendre un tueur pour le faire parler. C’est le travail d’Audrey Renard, "profileuse" au sein de l’Unité nationale de police judiciaire. Depuis près de 20 ans, elle aide les enquêteurs à plonger dans l’esprit des criminels les plus dangereux. Parmi eux : Michel Fourniret, Jonathann Daval ou encore Nordahl Lelandais. Le livre d'Audrey Renard Profileuse, coécrit avec Christophe Dubois, est disponible aux éditions Albin Michel : https://www.albin-michel.fr/profileuse-9782226502650