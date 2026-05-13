7 ans de prison, 300.000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité requis contre Nicolas Sarkozy dans le cadre du procès en appel du financement libyen
7 ans de prison, 300.000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité requis contre Nicolas Sarkozy dans le cadre du procès en appel du financement libyen
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7 ans de prison, 300.000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité requis contre Nicolas Sarkozy dans le cadre du procès en appel du financement libyen
7 ans de prison, 300.000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité requis contre Nicolas Sarkozy dans le cadre du procès en appel du financement libyen
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