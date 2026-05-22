Aryna Sabalenka, numéro un mondiale, interrogée sur la colère de certains joueurs à Roland-Garros.
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"Tu ne peux pas dire non, tu es ma femme" : des candidates de "Mariés au premier regard UK" accusent leurs partenaires de viols.