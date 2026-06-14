France
Société

BRUT. PHILO : Emma Carenini et le "luxe public"

"Le problème avec le relativisme, c'est que s'il y a autant de beautés que d'individus, il n'y a plus de beauté" BRUT. PHILO — Il est souvent considéré comme élitiste, mais si le luxe pouvait être ouvert à tous ? C'est l'idée que défend la philosophe Emma Carenini autrice d'un essai intitulé "Une autre histoire du luxe". Elle en parle ici avec Aymeric Goetschy et évoque la beauté qui peut avoir tendance à être aujourd'hui moins présente dans l'espace public...
Publié le
14
/
06
/
2026
À suivre
Sa pièce de théâtre annulée par une mairie RN : Alexis Michalik réagit
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"Le problème avec le relativisme, c'est que s'il y a autant de beautés que d'individus, il n'y a plus de beauté" BRUT. PHILO — Il est souvent considéré comme élitiste, mais si le luxe pouvait être ouvert à tous ? C'est l'idée que défend la philosophe Emma Carenini autrice d'un essai intitulé "Une autre histoire du luxe". Elle en parle ici avec Aymeric Goetschy et évoque la beauté qui peut avoir tendance à être aujourd'hui moins présente dans l'espace public...
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