BRUT. PHILO : Emma Carenini et le "luxe public"

"Le problème avec le relativisme, c'est que s'il y a autant de beautés que d'individus, il n'y a plus de beauté" BRUT. PHILO — Il est souvent considéré comme élitiste, mais si le luxe pouvait être ouvert à tous ? C'est l'idée que défend la philosophe Emma Carenini autrice d'un essai intitulé "Une autre histoire du luxe". Elle en parle ici avec Aymeric Goetschy et évoque la beauté qui peut avoir tendance à être aujourd'hui moins présente dans l'espace public...