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Société

BRUT. PHILO — Le désir d'apprendre a-t-il disparu à cause des écrans ?

"L’école doit rester, d’une certaine manière, un lieu archaïque" BRUT. PHILO - Les écrans sont-ils une "immense machine à distraire" ? Le désir d’apprendre en est-il amoindri ? Et que peut faire l’école par rapport à ça ? C’est ce dont discute Denis Kambouchner avec Aymeric Goetschy. Auteur du livre "Des enfants instruits", Denis Kambouchner sera présent à La Semaine PhiloMonaco consacrée au désir qui aura lieu du 24 au 28 juin.
Publié le
21
/
06
/
2026
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"L’école doit rester, d’une certaine manière, un lieu archaïque" BRUT. PHILO - Les écrans sont-ils une "immense machine à distraire" ? Le désir d’apprendre en est-il amoindri ? Et que peut faire l’école par rapport à ça ? C’est ce dont discute Denis Kambouchner avec Aymeric Goetschy. Auteur du livre "Des enfants instruits", Denis Kambouchner sera présent à La Semaine PhiloMonaco consacrée au désir qui aura lieu du 24 au 28 juin.
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