France
Société

C'EST MON MÉTIER — Femme de ménage.

“Je prends soin d’eux, et eux ils prennent soin de moi.” C'EST MON MÉTIER — Elles arrivent tôt, repartent tard et rendent chaque jour nos lieux de vie et de travail plus propres. Jola est femme de ménage depuis 30 ans. Depuis qu’elle a quitté la Pologne pour la France, elle travaille 46 heures par semaine, 6 jours sur 7. Elle dépoussière, range, lave et s’assure que chaque maison est propre et agréable à vivre pour ses 10 employeurs. Notre journaliste Iris a passé une journée avec elle.
Publié le
09
/
04
/
2026
À suivre
Un employé se filme en train d'incendier son entrepôt de papier toilette.
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À suivre
Un employé se filme en train d'incendier son entrepôt de papier toilette.
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C'EST MON MÉTIER — Femme de ménage.

“Je prends soin d’eux, et eux ils prennent soin de moi.” C'EST MON MÉTIER — Elles arrivent tôt, repartent tard et rendent chaque jour nos lieux de vie et de travail plus propres. Jola est femme de ménage depuis 30 ans. Depuis qu’elle a quitté la Pologne pour la France, elle travaille 46 heures par semaine, 6 jours sur 7. Elle dépoussière, range, lave et s’assure que chaque maison est propre et agréable à vivre pour ses 10 employeurs. Notre journaliste Iris a passé une journée avec elle.
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À suivre
Un employé se filme en train d'incendier son entrepôt de papier toilette.
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