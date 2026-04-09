C'EST MON MÉTIER — Femme de ménage.

“Je prends soin d’eux, et eux ils prennent soin de moi.” C'EST MON MÉTIER — Elles arrivent tôt, repartent tard et rendent chaque jour nos lieux de vie et de travail plus propres. Jola est femme de ménage depuis 30 ans. Depuis qu’elle a quitté la Pologne pour la France, elle travaille 46 heures par semaine, 6 jours sur 7. Elle dépoussière, range, lave et s’assure que chaque maison est propre et agréable à vivre pour ses 10 employeurs. Notre journaliste Iris a passé une journée avec elle.