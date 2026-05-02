Comment les chrétiens évangéliques influencent la politique américaine

LA GRANDE HISTOIRE. Guerre sainte, prophétie de l’Apocalypse et retour du Christ… Cette semaine dans La Grande Histoire : Hugo vous raconte comment les évangélistes américains ont bâti leur influence au cœur du Parti républicain… et redessiné l’équilibre du monde. Philippe Gonzalez est maître d'enseignement et de recherche à l'université de Lausanne et spécialiste du protestantisme évangélique. Il est co-scénariste de la série documentaire d’Arte Les évangéliques à la conquête du monde. Laurent Tessier est docteur en histoire des religions et anthropologie religieuse. Il est l’auteur du livre « Le sionisme chrétien, Histoire d’une alliance méconnue (XIXe-XXIe siècle) » qui sera publié en juin aux éditions Labor et Fides.