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Société

Comment les chrétiens évangéliques influencent la politique américaine

LA GRANDE HISTOIRE. Guerre sainte, prophétie de l’Apocalypse et retour du Christ… Cette semaine dans La Grande Histoire : Hugo vous raconte comment les évangélistes américains ont bâti leur influence au cœur du Parti républicain… et redessiné l’équilibre du monde. Philippe Gonzalez est maître d'enseignement et de recherche à l'université de Lausanne et spécialiste du protestantisme évangélique. Il est co-scénariste de la série documentaire d’Arte Les évangéliques à la conquête du monde. Laurent Tessier est docteur en histoire des religions et anthropologie religieuse. Il est l’auteur du livre « Le sionisme chrétien, Histoire d’une alliance méconnue (XIXe-XXIe siècle) » qui sera publié en juin aux éditions Labor et Fides.
Publié le
02
/
05
/
2026
À suivre
Il a remis en fonction de vieilles imprimantes.
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