France
Société

Deux enfants de 2 et 4 ans sont morts après avoir été retrouvés enfermés dans une voiture en plein soleil à Carpentras.

Deux enfants de 2 et 4 ans sont morts après avoir été retrouvés enfermés dans une voiture en plein soleil à Carpentras.
Publié le
23
/
06
/
2026
À suivre
Les meilleures astuces pour survivre aux nuits de canicule.
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