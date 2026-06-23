Deux enfants de 2 et 4 ans sont morts après avoir été retrouvés enfermés dans une voiture en plein soleil à Carpentras.
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Deux enfants de 2 et 4 ans sont morts après avoir été retrouvés enfermés dans une voiture en plein soleil à Carpentras.
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Fermetures d'établissements et épreuves du bac repoussées : qu'est-ce que la canicule va changer pour les élèves dans les prochains jours ?
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