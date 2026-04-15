Elle veut briser le tabou des violences faites aux enfants dans le milieu périscolaire

"On ne sait pas ce qui se passe quand les portes de l'école sont fermées, c'est important qu'on puisse poser nos questions librement." Clémence est mère de deux petits garçons qui ont été scolarisés dans l'une des écoles mises en cause dans l'affaire des violences dans le périscolaire, à Paris. Bouleversée et démunie, elle a eu besoin d'agir et de se documenter. Ses recherches ont donné naissance à une lettre ouverte, véritable cri d'alarme, et à un outil à destination des parents, disponible sur le site protégernosenfants.fr.