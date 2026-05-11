Emmanuel Macron intervient lors d’un sommet franco-africain au Kenya.
"C'est un total manque de respect !" : Emmanuel Macron intervient lors d’un sommet franco-africain au Kenya.
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Emmanuel Macron intervient lors d’un sommet franco-africain au Kenya.
"C'est un total manque de respect !" : Emmanuel Macron intervient lors d’un sommet franco-africain au Kenya.
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La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, sur le hantavirus : "nous prenons toutes les mesures nécessaires".
Un violon spolié par les nazis en 1944 aurait refait surface 82 ans plus tard, lors d’un concert à Colmar