Fermetures d'établissements et épreuves du bac repoussées : qu'est-ce que la canicule va changer pour les élèves dans les prochains jours ?
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