France
Société

Héloïse, 9 ans, atteinte du syndrome d'Angelman

"Il y a des familles qui n'en peuvent plus des dossiers, donc qui abandonnent." BRUT. DEMAIN — Charlotte et Anthony sont les parents d'Héloïse, une petite fille de 9 ans atteinte du syndrome d'Angelman, une maladie incurable qui lui cause un lourd handicap. Comme de nombreux parents d'enfants malades, ils font face à des démarches administratives sans fin qui les épuisent. Notre reporter Clémentine Rouve les a rencontrés.
Publié le
20
/
04
/
2026
À suivre
Un soldat israélien pris en photo avec une masse en train de frapper une statue de Jésus au Liban.
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Héloïse, 9 ans, atteinte du syndrome d'Angelman

"Il y a des familles qui n'en peuvent plus des dossiers, donc qui abandonnent." BRUT. DEMAIN — Charlotte et Anthony sont les parents d'Héloïse, une petite fille de 9 ans atteinte du syndrome d'Angelman, une maladie incurable qui lui cause un lourd handicap. Comme de nombreux parents d'enfants malades, ils font face à des démarches administratives sans fin qui les épuisent. Notre reporter Clémentine Rouve les a rencontrés.
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Un soldat israélien pris en photo avec une masse en train de frapper une statue de Jésus au Liban.
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