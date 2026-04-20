Héloïse, 9 ans, atteinte du syndrome d'Angelman

"Il y a des familles qui n'en peuvent plus des dossiers, donc qui abandonnent." BRUT. DEMAIN — Charlotte et Anthony sont les parents d'Héloïse, une petite fille de 9 ans atteinte du syndrome d'Angelman, une maladie incurable qui lui cause un lourd handicap. Comme de nombreux parents d'enfants malades, ils font face à des démarches administratives sans fin qui les épuisent. Notre reporter Clémentine Rouve les a rencontrés.