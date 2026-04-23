L'arrivée du cercueil de l'adjudant Florian Montorio, tué au Liban le 18 avril dernier.
L'arrivée du cercueil de l'adjudant Florian Montorio, tué au Liban le 18 avril dernier.
/
/
L'arrivée du cercueil de l'adjudant Florian Montorio, tué au Liban le 18 avril dernier.
L'arrivée du cercueil de l'adjudant Florian Montorio, tué au Liban le 18 avril dernier.
/
/
Un adolescent jugé pour avoir assassiné sa professeure d'espagnol en plein cours. Le compagnon d'Agnès Lassalle, qui avait choisi de danser à ses funérailles, se prépare au procès.