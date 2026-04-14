L'association qui accompagne d'anciens détenus à se réinsérer.

"L’ennui, c’est la récidive." En France, 2 détenus sur 3 récidivent dans les 5 ans qui suivent leur sortie de détention. Face à ce constat, l’association Wake Up Café accompagne d’anciens détenus à se réinsérer durablement par l’emploi. Notre journaliste Aurelia a passé une journée sur le site de Montreuil avec les "wakeurs" pour comprendre comment fonctionne cette association.