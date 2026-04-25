L'erreur qui a irradié la planète — Tchernobyl, 26 avril 1986

Il y a 40 ans, se déroulait la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire. Il est 1h du matin, 23 minutes et 46 secondes lorsque le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose. Nous sommes le 26 avril 1986. En quelques jours, les particules radioactives vont contaminer toute l'Europe et traumatiser des générations entières. On vous raconte, heure par heure, ce qui s'est réellement passé cette nuit-là et les jours qui ont suivi.