"L'Odyssée" de Christopher Nolan : on vous a demandé votre avis
"L'Odyssée" de Christopher Nolan est sorti en salle ce mercredi 15 juillet. Alors on est venu vous demander votre avis sur le film à chaud, à la sortie d'une séance. Et vous avez été unanimes.
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"L'Odyssée" de Christopher Nolan : on vous a demandé votre avis
"L'Odyssée" de Christopher Nolan est sorti en salle ce mercredi 15 juillet. Alors on est venu vous demander votre avis sur le film à chaud, à la sortie d'une séance. Et vous avez été unanimes.
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