France
Société

"L'Odyssée" de Christopher Nolan : on vous a demandé votre avis

"L'Odyssée" de Christopher Nolan est sorti en salle ce mercredi 15 juillet. Alors on est venu vous demander votre avis sur le film à chaud, à la sortie d'une séance. Et vous avez été unanimes.
Publié le
16
/
07
/
2026
À suivre
L’épouse du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez jugée pour trafic d’influence et détournement de fonds publics.
L’épouse du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez jugée pour trafic d’influence et détournement de fonds publics.
À suivre
L’épouse du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez jugée pour trafic d’influence et détournement de fonds publics.
L’épouse du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez jugée pour trafic d’influence et détournement de fonds publics.
France
Société

"L'Odyssée" de Christopher Nolan : on vous a demandé votre avis

"L'Odyssée" de Christopher Nolan est sorti en salle ce mercredi 15 juillet. Alors on est venu vous demander votre avis sur le film à chaud, à la sortie d'une séance. Et vous avez été unanimes.
Publié le
16
/
07
/
2026
À suivre
L’épouse du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez jugée pour trafic d’influence et détournement de fonds publics.
L’épouse du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez jugée pour trafic d’influence et détournement de fonds publics.
À suivre
L’épouse du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez jugée pour trafic d’influence et détournement de fonds publics.
L’épouse du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez jugée pour trafic d’influence et détournement de fonds publics.

Sur le même sujet

l-epouse-du-premier-ministre-espagnol-pedro-sanchez-jugee-pour-trafic-d-influence-et-detournement-de-fonds-publics
L’épouse du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez jugée pour trafic d’influence et détournement de fonds publics.
l-argentine-peut-elle-etre-sanctionnee-pour-avoir-deploye-cette-banderole-apres-sa-victoire
L’Argentine peut-elle être sanctionnée pour avoir déployé cette banderole après sa victoire ?
affaire-jubillar-des-ossements-retrouves-lors-des-fouilles-dans-le-tarn
Affaire Jubillar : des ossements retrouvés lors des fouilles dans le Tarn.
l-equipage-d-un-train-pris-au-piege-par-un-feu-de-foret-au-canada
L'équipage d'un train pris au piège par un feu de forêt au Canada.
le-touchant-discours-de-franck-raviot-entraineur-des-gardiens-des-bleus-pour-son-anniversaire
Le touchant discours de Franck Raviot, entraîneur des gardiens des Bleus, pour son anniversaire.
une-possible-origine-volontaire-un-incendie-d-une-ampleur-exceptionnelle-est-en-cours-dans-la-foret-de-fontainebleau
"Une possible origine volontaire" : un incendie d’une "ampleur exceptionnelle" est en cours dans la forêt de Fontainebleau.

Pour aller plus loin

Films