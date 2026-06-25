France
Société

La climatisation est-elle vraiment une solution à la canicule ?

Avec la canicule, la climatisation est devenue un sujet de débat politique. Si elle permet de faire face aux vagues de chaleur, elle est aussi critiquée pour son impact environnemental. En effet, les climatiseurs ne font pas disparaître la chaleur mais l'extraient d'un bâtiment pour la rejeter à l'extérieur. Et selon certaines estimations, si tous les bâtiments de Paris étaient équipés de climatiseurs, la température pourrait augmenter de 2 à 4°C supplémentaires. Alors on a posé la question à François Gemenne et Yamina Saheb, tous deux membres du GIEC : la climatisation est-elle vraiment une solution à la canicule ?
Publié le
25
/
06
/
2026
À suivre
Un double séisme fait au moins 32 morts et 700 blessés au Venezuela.
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