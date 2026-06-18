La guerre menace-t-elle vraiment la France ?

L’interview d’Aymeric – Il dirige les armées françaises et sa parole est rare. Fabien Mandon est le chef d'état-major des armées depuis septembre 2025. Alors que les conflits se multiplient à travers le monde, j’ai voulu savoir si la guerre menaçait vraiment la France. J’ai donc discuté longuement avec lui. Son calme m’a frappé. La pédagogie de ses réponses également. Service national, mentalité des militaires, guerre informationnelle ou menaces éventuelles sur la France : nous avons abordé de nombreux thèmes dans cette conversation de près d'1 heure. J'ai essayé qu'elle soit à la fois précise et compréhensible par le plus grand nombre. J’espère que le propos vous intéressera, voire que vous apprendrez des choses.