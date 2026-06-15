LA QUESTION BRUT — On a demandé aux terminales comment s’était passée l’épreuve de philosophie du bac.
LA QUESTION BRUT — Ce qu’ils ont pensé des sujets, la note qu’ils espèrent avoir, ce qu’ils ont mis dans leurs copies… On a demandé aux terminales comment s’était passée l’épreuve de philosophie du bac. Et certains ont été plutôt créatifs…
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LA QUESTION BRUT — On a demandé aux terminales comment s’était passée l’épreuve de philosophie du bac.
LA QUESTION BRUT — Ce qu’ils ont pensé des sujets, la note qu’ils espèrent avoir, ce qu’ils ont mis dans leurs copies… On a demandé aux terminales comment s’était passée l’épreuve de philosophie du bac. Et certains ont été plutôt créatifs…
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Les États-Unis et l’Iran annoncent avoir conclu un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
"On ne peut plus se permettre d'avoir des épreuves écrites les après-midi" : affirme le ministre de l'Éducation nationale.