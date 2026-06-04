France
Société

La vie avec un enfant diagnostiqué d'un cancer

En France, environ 2500 enfants sont diagnostiqués d'un cancer chaque année. Et pour leurs parents, c'est la double peine. Car à la douleur d'avoir un enfant malade s'ajoutent bien souvent des galères administratives et des difficultés financières, notamment quand on doit arrêter de travailler pour accompagner son enfant dans le soin. Notre reporter Clémentine Rouve s'est rendue dans le Morbihan pour rencontrer Marjorie et Quentin, parents de deux enfants handicapés, qui risquent aujourd'hui de perdre leur maison.
Publié le
04
/
06
/
2026
À suivre
Un sherpa retrouvé vivant sur les pentes de l’Everest après 6 jours porté disparu.
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En France, environ 2500 enfants sont diagnostiqués d'un cancer chaque année. Et pour leurs parents, c'est la double peine. Car à la douleur d'avoir un enfant malade s'ajoutent bien souvent des galères administratives et des difficultés financières, notamment quand on doit arrêter de travailler pour accompagner son enfant dans le soin. Notre reporter Clémentine Rouve s'est rendue dans le Morbihan pour rencontrer Marjorie et Quentin, parents de deux enfants handicapés, qui risquent aujourd'hui de perdre leur maison.
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