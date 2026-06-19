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Société

Le Parlement norvégien se met aussi à la "rame viking" pour soutenir son équipe à la Coupe du Monde

Le Parlement norvégien se met aussi à la "rame viking" pour soutenir son équipe à la Coupe du Monde.
Publié le
19
/
06
/
2026
À suivre
Quand Coluche se présentait à l'élection présidentielle de 1981
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