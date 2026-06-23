France
Société

Les meilleures astuces pour survivre aux nuits de canicule.

LA QUESTION BRUT - La nuit de lundi à mardi a été la plus chaude jamais enregistrée en France depuis le début des relevés de Météo-France en 1947. Dormir à même le sol, faire tourner le ventilateur toute la nuit ou attendre que ça passe… Ils nous ont partagé leurs meilleures astuces pour survivre aux nuits de canicule. Et vous, c'est quoi votre technique ?
Publié le
23
/
06
/
2026
À suivre
Deux enfants de 2 et 4 ans sont morts après avoir été retrouvés enfermés dans une voiture en plein soleil à Carpentras.
Deux enfants de 2 et 4 ans sont morts après avoir été retrouvés enfermés dans une voiture en plein soleil à Carpentras.
À suivre
Deux enfants de 2 et 4 ans sont morts après avoir été retrouvés enfermés dans une voiture en plein soleil à Carpentras.
Deux enfants de 2 et 4 ans sont morts après avoir été retrouvés enfermés dans une voiture en plein soleil à Carpentras.
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LA QUESTION BRUT - La nuit de lundi à mardi a été la plus chaude jamais enregistrée en France depuis le début des relevés de Météo-France en 1947. Dormir à même le sol, faire tourner le ventilateur toute la nuit ou attendre que ça passe… Ils nous ont partagé leurs meilleures astuces pour survivre aux nuits de canicule. Et vous, c'est quoi votre technique ?
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