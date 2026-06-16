On a visité la Caverne de JR.
Fluctuat nec mergitur... On la pensait détruite par les intempéries mais, après des jours de travaux, la Caverne du Pont-Neuf s'est relevée pour ouvrir au public ce lundi 15 juin. Alors on est allé s'y balader avec notre micro pour prendre la température sous la grotte.
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On a visité la Caverne de JR.
Fluctuat nec mergitur... On la pensait détruite par les intempéries mais, après des jours de travaux, la Caverne du Pont-Neuf s'est relevée pour ouvrir au public ce lundi 15 juin. Alors on est allé s'y balader avec notre micro pour prendre la température sous la grotte.
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