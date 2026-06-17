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Société

On corrige vos copies à la sortie du bac de philo

Ce lundi, les 530 000 élèves de terminale débutaient le bac avec l'épreuve de philosophie. Pour l'occasion, on a été devant le lycée Paul Bert à Paris, avec Leiv Franckel allias Serial Thinker sur les réseaux sociaux. Il est prof de philosophie et créateur de contenu. Et sur place, quasi tous les élèves voulaient avoir son avis sur leur copie à chaud.
Publié le
17
/
06
/
2026
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