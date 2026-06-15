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Société

"On ne peut plus se permettre d'avoir des épreuves écrites les après-midi" : affirme le ministre de l'Éducation nationale.

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Publié le
15
/
06
/
2026
À suivre
Les États-Unis et l’Iran annoncent avoir conclu un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
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À suivre
Les États-Unis et l’Iran annoncent avoir conclu un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
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"On ne peut plus se permettre d'avoir des épreuves écrites les après-midi" : affirme le ministre de l'Éducation nationale.

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Les États-Unis et l’Iran annoncent avoir conclu un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
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