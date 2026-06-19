France
Société

Ouverture de la baignade dans le canal Saint-Martin à Paris

"C’est un peu la mer à Paris." LA QUESTION BRUT - Depuis le 17 juin, la baignade est autorisée dans le canal Saint-Martin à Paris en raison du pic de chaleur. Entre plongeons (plus ou moins autorisés), coups de soleil et algues, on a demandé aux baigneurs du canal Saint-Martin comment ils vivaient cette expérience.
Publié le
19
/
06
/
2026
À suivre
Fermetures d'établissements et épreuves du bac repoussées : qu'est-ce que la canicule va changer pour les élèves dans les prochains jours ?
Fermetures d'établissements et épreuves du bac repoussées : qu'est-ce que la canicule va changer pour les élèves dans les prochains jours ?
À suivre
Fermetures d'établissements et épreuves du bac repoussées : qu'est-ce que la canicule va changer pour les élèves dans les prochains jours ?
Fermetures d'établissements et épreuves du bac repoussées : qu'est-ce que la canicule va changer pour les élèves dans les prochains jours ?
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Ouverture de la baignade dans le canal Saint-Martin à Paris

"C’est un peu la mer à Paris." LA QUESTION BRUT - Depuis le 17 juin, la baignade est autorisée dans le canal Saint-Martin à Paris en raison du pic de chaleur. Entre plongeons (plus ou moins autorisés), coups de soleil et algues, on a demandé aux baigneurs du canal Saint-Martin comment ils vivaient cette expérience.
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