Pourquoi JD Vance a été évacué en premier lors de la tentative d'assassinat de Donald Trump ?

Lors de la tentative d'assassinat de Donald Trump, ce samedi 25 avril, 20 secondes séparent le moment où le vice-président JD Vance est évacué en premier et où le président Donald Trump sort de scène ensuite. Mais pourquoi le dispositif de sécurité s'est-il fait dans cet ordre ?