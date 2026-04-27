France
Société

Pourquoi JD Vance a été évacué en premier lors de la tentative d'assassinat de Donald Trump ?

Lors de la tentative d'assassinat de Donald Trump, ce samedi 25 avril, 20 secondes séparent le moment où le vice-président JD Vance est évacué en premier et où le président Donald Trump sort de scène ensuite. Mais pourquoi le dispositif de sécurité s'est-il fait dans cet ordre ?
Publié le
27
/
04
/
2026
À suivre
Un procès de masse inédit vise 486 membres du gang MS-13 jugés simultanément
Un procès de masse inédit vise 486 membres du gang MS-13 jugés simultanément
À suivre
Un procès de masse inédit vise 486 membres du gang MS-13 jugés simultanément
Un procès de masse inédit vise 486 membres du gang MS-13 jugés simultanément
France
Société

Pourquoi JD Vance a été évacué en premier lors de la tentative d'assassinat de Donald Trump ?

Lors de la tentative d'assassinat de Donald Trump, ce samedi 25 avril, 20 secondes séparent le moment où le vice-président JD Vance est évacué en premier et où le président Donald Trump sort de scène ensuite. Mais pourquoi le dispositif de sécurité s'est-il fait dans cet ordre ?
Publié le
27
/
04
/
2026
À suivre
Un procès de masse inédit vise 486 membres du gang MS-13 jugés simultanément
Un procès de masse inédit vise 486 membres du gang MS-13 jugés simultanément
À suivre
Un procès de masse inédit vise 486 membres du gang MS-13 jugés simultanément
Un procès de masse inédit vise 486 membres du gang MS-13 jugés simultanément

Sur le même sujet

un-proces-de-masse-inedit-vise-486-membres-du-gang-ms-13-juges-simultanement
Un procès de masse inédit vise 486 membres du gang MS-13 jugés simultanément
si-vous-avez-reserve-un-vol-transavia-en-mai-ou-en-juin-il-pourrait-etre-annule
Si vous avez réservé un vol Transavia en mai ou en juin, il pourrait être annulé.
l-erreur-qui-a-irradie-la-planete-tchernobyl-26-avril-1986
L'erreur qui a irradié la planète — Tchernobyl, 26 avril 1986
une-plainte-pour-traite-d-etres-humains-vise-deliveroo-et-uber-eats-en-france
Une plainte pour "traite d’êtres humains" vise Deliveroo et Uber Eats en France.
l-arrivee-du-cercueil-de-l-adjudant-florian-montorio-tue-au-liban-le-18-avril-dernier
L'arrivée du cercueil de l'adjudant Florian Montorio, tué au Liban le 18 avril dernier.
un-homme-peche-un-crocodile-dans-un-canal-a-roubaix
Un homme pêche un crocodile dans un canal à Roubaix.

Pour aller plus loin

Attentat
Donald Trump