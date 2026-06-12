Sa pièce de théâtre annulée par une mairie RN : Alexis Michalik réagit
"Je ne souhaite pas que l'argent public soit dépensé dans ce qui fait la promotion de l'immigration illégale." C'est en ces termes que Florian Azéma, le nouveau maire RN de Castres, a justifié l'annulation de la programmation de la pièce "Passeport" d'Alexis Michalik dans sa ville. Pour ce dernier, il s'agit clairement d'une décision politique, visant le thème de la pièce qui raconte le parcours migratoire d'un jeune Erythréen en France. Notre reporter Clémentine Rouve a recueilli sa réaction.
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Sa pièce de théâtre annulée par une mairie RN : Alexis Michalik réagit
"Je ne souhaite pas que l'argent public soit dépensé dans ce qui fait la promotion de l'immigration illégale." C'est en ces termes que Florian Azéma, le nouveau maire RN de Castres, a justifié l'annulation de la programmation de la pièce "Passeport" d'Alexis Michalik dans sa ville. Pour ce dernier, il s'agit clairement d'une décision politique, visant le thème de la pièce qui raconte le parcours migratoire d'un jeune Erythréen en France. Notre reporter Clémentine Rouve a recueilli sa réaction.
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