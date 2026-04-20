France
Société

Un adolescent jugé pour avoir assassiné sa professeure d'espagnol en plein cours. Le compagnon d'Agnès Lassalle, qui avait choisi de danser à ses funérailles, se prépare au procès.

Un adolescent jugé pour avoir assassiné sa professeure d'espagnol en plein cours. Le compagnon d'Agnès Lassalle, qui avait choisi de danser à ses funérailles, se prépare au procès.
Publié le
20
/
04
/
2026
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